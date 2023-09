Catania, Tabbiani per Caserta si aggrappa a Di Carmine. Bomber di scorta sono a zero

Dopo quattro partite di campionato, di cui due giocate in casa, questo Catania dimostra di avere mal di gol. La squadra di mister Tabbiani non è stata capace di far male al Crotone, al Monopoli e al Foggia. Contro i satanelli Sarao ha retto fino a inizio ripresa. Ed era evidente la stanchezza ma anche la sua presenza impalpabile in avanti contro il Foggia. E’ stato sostituito con Samuel Di Carmine, quarta presenza rossazzurra per 222’ complessivi in campo. Una mezzora abbondante per l'ex Perugia inconcludente: nessun tiro in porta. Eppure Di Carmine finora due gol li fatti con il Catania (al Picerno) e sono il bottino totale di reti della squadra etnea. Il Catania sa strappare con Chiricò o aggrapparsi alle spalle di Di Carmine: nessun guizzo dagli altri attaccanti tra chi non è in condizione, chi è ai box e chi non fa gol neanche a porta vuota. Il problema è serio e il tecnico sta già pensando alla prossima trasferta di Caserta. Riproporre Sarao visto che le energie di Samuel vanno gestite con cura? Alternative non ce ne sono visto che Dubickas è alle prese con un problema, De Luca viene considerato un esterno, e Popovic non è pronto. Dalla panchina non c’è una soluzione e Tabbiani sa che non è ancora stata colmata la distanza tra titolari e riserve. Le ali non spiccano il volo e se Chiricò è bravo a colpire la traversa della porta davanti alla curva Nord, di Marsura e Bocic la somma delle reti fatte finora è zero. Di Chiarella non ci sono notizie ma non c'è da aspettarsi tanto dal giovane esterno d'attacco.