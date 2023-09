Catania, Tabbiani: “Portiamo via un punto da Monopoli ma…”

Il commento a fine gara del tecnico del Catania, Luca Tabbiani dopo il deludente pareggio di Monopoli: "Portiamo via un punto e questa è la cosa più importante visto che non è mai facile riuscire a farlo in campi difficili come quello di Monopoli. Se analizziamo la prestazione certamente non abbiamo fatto quello che pensavamo di dover fare per mettere in difficoltà i nostri avversari. La squadra non si è espressa bene in termini di qualità anche se torniamo a casa con zero gol subiti e la prendo come una nota positiva. I ragazzi con grande sofferenza hanno combattuto perchè tutti volevamo uscire da Monopoli con un risultato positivo. Adesso recuperiamo le energie e pensiamo alla prossima sfida casalinga con il Foggia"