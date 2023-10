Catania, Tabbiani: “Vittoria meritata giocando da squadra”

Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani ha commentato il successo per 1-0 contro il Taranto: "La prestazione c'è stata ma oggi contava maggiormente conquistare la vittoria e ci siamo riusciti. Siamo stati sempre propositivi giocando nella metà campo avversaria e sfiorando il gol. Inoltre abbiamo colpito due legni e soprattutto nella ripresa spinto con continuità. Vittoria che meritata giovando da squadra e sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Il Taranto non ha mai messo in pericolo la nostra porta tranne nelle battute finali quando siamo indietreggiati. Guardiamo adesso avanti visto che mercoledì torniamo in campo".