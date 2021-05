Catania, Tacopina gioca l’ultima fiche. I dettagli

Catania al bivio: il tycoon ci riprova ma sarà l'ultima volta

Joe Tacopina ci riprova . Dopo aver pensato di gettare la spugna la scorsa settimana come riportato dalla nostra redazione , il tycoon americano, prima di abbandonare definitivamente il progetto di acquisizione del Calcio Catania si gioca un'altra fiche sulla roulette rossazzurra. Ma è l'ultima . Da indiscrezioni di Itasportpress.it , l'imprenditore newyorkese mercoledì prossimo formalizzerà una nuova offerta alla Sigi, per rilevare il Calcio Catania.

OFFERTA - Tacopina non rivela la sua ultima offerta, ma sicuramente fa sapere che sarà migliorativa di quella già presentata che non piace alla Sigi che cerca nuovi investitori o sarà costretta ad andare avanti da sola ben sapendo quali sono i rischi. Una impresa ardua per l'avv. Giovanni Ferraù e l'imprenditore catanese Gaetano Nicolosi, quest'ultimo uno dei soci della Spa ad aver messo liquidità a pioggia per salvare il Catania.

CORSA CONTRO IL TEMPO - Ma adesso serviranno più di 10 milioni di euro tra iscrizione al campionato 2021/22, stipendi, fornitori e per ripianare le perdite fino al 31 marzo 2021. Tacopina fa sapere che ha un grosso salvagente pieno di dollari per salvare il Catania, ma per adesso Joe è fuori dalla porta di Torre del Grifo. Il suo nuovo rilancio basterà a far cambiare idea a tutti i soci della Sigi? Tra poche ore sapremo quale sarà l'esito della sua offerta, ma comunque vada non si può certo dire che Tacopina non ci abbia provato a prendersi il Catania con fatti concreti.