Catania-Taranto, le mosse di Tabbiani per evitare le trappole rossoblù

Il Catania dopo sei anni (ultimo confronto nella stagione 2016/17 e 0-0 finale) ritrova sulla sua strada, il Taranto. Eziolino Capuano è un allenatore esperto e il Taranto è stato costruito da lui che ha potuto lavorare sul mercato con la poca disponibilità finanziaria del club. La sua squadra molto spesso in trasferta cerca di limitare i punti di forza avversari e poi quando può colpisce l’avversario in contropiede. Il Catania è di livello tecnico decisamente superiore ma guai a sottovalutare il Taranto nella tana del Massimino. La squadra rossazzurra avrà ancora il tutto esaurito e il solito stadio con tifo sudamericano.

Le cose da fare Il tecnico Luca Tabbiani affronterà per la prima volta il mister Ezio Capuano che al suo Taranto ha dato sicurezza difensiva e in attacco punta sulla verve di Kanoutè che gira intorno a Cianci, maestro nelle sponde. Il Taranto così ha garantito imprevedibilità in fase offensiva. Contro il Catania, Capuano potrebbe ripresentare la difesa over, la squadra necessiterà di esperienza per contrastare due giocatori di categoria superiore come gli avanti etnei Chiricò e Di Carmine.