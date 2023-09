In vista della gara Casertana-Catania, in programma domani alle ore 14.00 allo stadio “Pinto”, su indicazione della Questura di Caserta si consiglia ai tifosi in arrivo da Catania di imboccare lo svincolo autostradale per Santa Maria Capua Vetere entro le ore 12.00. Questa la nota del club etneo in vista del match di domani.