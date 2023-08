Catania, torna in città il presidente Pelligra

Il presidente del Catania, Rosario Pelligra non vuole perdersi il debutto in Serie C della sua squadra e secondo quanto appreso da Itasportpress.it, sarà in città il 26 agosto. Rimarrà per diversi giorni e sarà al Massimino per il match contro il Crotone che si giocherà l'1 settembre alle 19.45. Ma il ritorno di Pelligra servirà anche per fare il punto sul mercato, sul futuro del centro sportivo e sulla gestione dello stadio Massimino anche alla luce del secondo bando comunale per l'affidamento in concessione dopo che il primo è andato deserto lo scorso 17 luglio.