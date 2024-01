Catania, ufficiale: a Crotone senza tifosi. La nota del club calabrese

Con una nota sui propri canali ufficiali, il Crotone ha annunciato che - in occasione della sfida contro il Catania di domenica 7 gennaio (in programma per le ore 18:30), - il settore ospiti dello stadio Ezio Scida di Crotone resterà chiuso, in quanto è stata imposto il divieto di vendita ai tifosi residenti in Sicilia. Di seguito, la nota ufficiale del Crotone, club pronto a sfidare il Catania nella prima giornata dell'anno del girone C di Serie C.