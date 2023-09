E' durata appena un anno l'avventura in maglia rossazzurra del centrocampista catanese

E' durata appena un anno l'avventura in maglia rossazzurra del centrocampista catanese Marco Palermo che ha firmato oggi la risoluzione del contratto. Questa la nota del club di piazza Spedini: Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Marco Palermo. Al centrocampista catanese, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali. Da quanto appreso da Itasportpress Marco Palermo ha lasciato il Catania per andare a giocare in Serie D a Lamezia.