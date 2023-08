Catania, ufficiale: Popovic è rossazzurro

Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Popovic, nato a Westminster, in Inghilterra, il 28 luglio 2003. Il giovane attaccante ha realizzato 5 gol nell’arco delle 8 gare disputate con la nazionale under 20 dell’Australia.

Si è formato calcisticamente con la maglia del Western Sydney Wanderers, debuttando poi con il Perth Glory, ad appena 16 anni, in A-League, nella coppa nazionale e nell’AFC Champions League. Popovic è approdato nel 2021 al Rudeš, in Croazia, e nel 2022/23 ha contribuito alla promozione nella massima serie, firmando due reti in otto partite.