Catania, un mese cruciale e le due risposte che attende Tabbiani

Sarà un mese di ottobre ricco di impegni per il Catania. Latina, Juve Stabia, Brindisi, Taranto, Monterosi e Avellino le avversarie da affrontare. Sicuramente questo mese e questi tanti impegni daranno risposte a più di una domanda: il Catania saprà portarsi ai vertici della classifica di Serie C? I risultati parleranno anche se per il mister Luca Tabbiani non diranno tutto. L’ex Fiorenzuola ripete spesso che attraverso la prestazione si arriva alla vittoria ma il tecnico dovrà risolvere alcune cose. Per esempio: riuscirà la squadra ad aggiungere gli attaccanti di scorta all’elenco dei marcatori dove finora spicca Samuel Di Carmine? La rete di Sarao in coppa fa ben sperare per l’Ottobre rosso. Altra domanda: si scoprirà qualcosa da Zanellato e Deli? Se sì, Tabbiani avrà allargato il gruppo dei titolari, colmando una distanza tra prime e seconde scelte. Se no, dovrà arrangiarsi con una rosa più ristretta. Bouah, Maffei, Dubickas, De Luca, Bocic e Sarao in questo mese di ottobre fitto di impegni, si giocheranno le loro chance.