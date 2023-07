Catania, una porta per due. Laneri in pressing su…

Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani, aspetta il portiere titolare esperto che ancora non c'è. E' una priorità di mercato, ma non c'è stata in queste ore l'accelerata che possa far ipotizzare una chiusura immediata della trattativa. Il mister rossazzurro vuole un estremo difensore moderno che sappia giocare con i piedi oltre a saper parare. Questo aspetto nel calcio moderno è diventato quasi un’ossessione, arrivando a condizionare assetti tattici e modi di stare in campo. Tabbiani insiste per avere un portiere che giochi bene con i piedi e che abbia un impatto fondamentale nelle strategie di squadra. In buona sostanza Tabbiani vuole un palleggiatore in più per sorprendere la pressione avversaria, un regista aggiunto quando si decide di avviare l’azione dal basso. Ma anche un rifinitore inaspettato, se in grado di innescare le punte, con precisione, direttamente dall’area di rigore, saltando in blocco difesa e centrocampo. Caratteristiche alla Mike Maignan del Milan che rendono più difficile la ricerca del d.s. Antonello Laneri.