Catania-Vibonese, le probabili formazioni e dove vederla

"E' il primo big match del campionato per noi visto che la Vibonese lotta per la Serie C ed è accreditata a fare il salto di categoria. Io sono fiducioso perchè ho un gruppo di calciatori che capiscono che bisogna dare il massimo in ogni domenica". Sono state queste le parole di Ferraro , allenatore del Catania , alla vigilia. E così sarà: un big match a tutti gli effetti che vedrà i padroni di casa poter tornare a contare dal primo minuto su Lodi in mezzo al campo. In avanti possibile vedere Giovinco, Russotto con Sarao. Negli ospiti dovrebbe recuperare il portiere Mengoni. Pe ril resto modulo speculare con Scafetta, Szymanowski, De Marco in attacco.

Catania-Vibonese si giocherà, come anticipato, oggi mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 15 per la quarta gara del campionato di Serie D. Per tutti gli appassionati che vorranno vedere la partita in tv ci sarà modo di farlo. Infatti, la sfida verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre per i soli residenti in Sicilia).