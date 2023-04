Catania vince in uno stadio da record. Sarao e Rapisarda affondano il S. M. Cilento

Il primo boato avvertito al Cibali è delle 21.18, perché quando Manuel Sarao ha segnato di testa il gol del vantaggio rossazzurro è esploso l’urlo dei 20.204 spettatori presenti questa sera al Massimino. E’ stato il secondo abbraccio della gente ai propri beneamini: il primo è stato quando la squadra è entrata in campo. Gli spalti dell’impianto catanese si sono riempiti in ogni angolo e il popolo rossazzurro ha risposto presente all’appello del presidente Rosario Pelligra. Stasera al Cibali c’erano anche nonni e nipoti per la partita contro il Santa Maria Cilento che il Catania ha vinto per 2-0. In classifica etnei a +31 sul Locri secondo.