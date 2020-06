Catania-Virtus Francavilla streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Catania-Virtus Francavilla, si gioca oggi 30 giugno alle 20.30 la gara per i playoff Serie C. Sfida secca e se al 90’ il risultato è di parità, si qualifica la squadra che gioca in casa in quanto meglio piazzata. La squadra di Cristiano Lucarelli sfida quella di Bruno Trocini per una gara che anche senza tifosi si annuncia bollente

Catania-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

Padroni di casa che hanno pochi dubbi di formazione. In porta ci sarà Furlan protetto dalla difesa a quattro formata da Calapai e Pinto sulle corsie, Mbende e Silvestri come centrali. In mezzo al campo Biagianti e Vicente sulla linea dei centrocampisti alle spalle dei trequartisti Mazzarani, Curcio e Biondi. Punta centrale Curiale. Ospiti che dovrebbero puntare sulla difesa a tre e un modulo 3-5-2. Davanti all’estremo difensore Poluzzi ci saranno Tiritiello, Marino e Sparandeo. In mezzo al campo Albertini, Di Cosmo, Zenuni, Risolo e Gallo. In avanti l’attacco sarà affidato a Vasquez e Ekuban.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti, Vicente; Mazzarani, Curcio, Biondi; Curiale.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) Poluzzi; Tiritiello, Marino, Sparandeo; Albertini, Di Cosmo, Zenuni (ex), Risolo, Gallo; Vasquez, Ekuban.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

Il match tra Catania-Virtus Francavilla non sarà visibile in chiaro in tv. Infatti per la sfida delle 20.30 non è prevista la copertura della Rai. La partita verrà trasmessa solo su Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Catania-Virtus Francavilla, come detto, quidi sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports: per seguirla live basterà collegarsi al sito www.elevensports.it o scaricare l’app ufficiale. La gara potrà essere seguita anche tramite Smart Tv, smartphone o tablet. Basterà seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o i pacchetti disponibili. Infine per chi vuole seguirla su Itasportpress, dalle 20.15 diretta testuale del match del Massimino.

