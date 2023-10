Ci pensa Di Carmine, il Catania batte il Taranto e rialza la testa

Un gol, momenti irresistibili, cali improvvisi, fasi in cui dà l’impressione di non essere la stessa squadra nella stessa partita. La sfida del Massimino è il manifesto di quello che è oggi il Catania: ha un potenziale importante ma non riesce ad avere continuità, vuoi per le energie limitate, ma anche per il modo di chiudersi degli avversari. Comunque oggi contro il Taranto è bastato un colpo di testa di Di Carmine per dare al Catania la vittoria. Successo fondamentale per gli etnei e per Tabbiani che rischiava il posto. Il mister ha cambiato il suo 4-3-3 proponendo qualcosa di nuovo contro un Taranto ordinato. Partita non facile per i rossazzurri contro un avversario che ha fatto tanta densità nella propria metà campo chiudendo gli spazi. Il match equilibrato nel primo tempo, è stato più a forti tinte rossazzurre nella ripresa quando è arrivato il vantaggio di Di Carmine (quinto centro stagionale) di testa dopo una azione tambureggiante del Catania. La vittoria consente alla squadra rossazzurra di arrivare a quota 11 con una gara in meno.