Coppa Italia Serie C, sarà Catania-Messina

La Lega Pro ha reso nota la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/24. Il Catania sarà impegnato in casa con il Messina il 04/10/2023 durante il Primo Turno Eliminatorio che si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore.