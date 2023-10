Due gol in cinque minuti e il Catania elimina il Messina

Cinque minuti coraggiosi hanno permesso al Catania di battere il Messina 2-1 e di passare il turno in Coppa Italia Serie C. Nella ripresa infatti al 9’ è arrivato il gol di Bocic e cinque minuti dopo il raddoppio di Sarao. Due reti che hanno spezzato l’equilibrio di una partita che ha visto per almeno un tempo poche occasioni con un Catania che non ha brillato come contro il Crotone e il Foggia. Il Messina ha cercato di sfruttare le ripartenze ma sul 2-0 per il Catania si è sgonfiato. Sussulto giallorosso solo a un minuto dalla fine con la rete di Ortisi. Tabbiani stasera raccoglie note positive da Maffei e Bocic che hanno giocato una buona partita.

CRONACA Il Catania di Tabbiani ha iniziato con un piglio diverso rispetto alla gara di Caserta. Il 4-3-3 del mister con interpreti diversi, per almeno 30 minuti non ha fatto brillare il Catania. Anzi si può dire che al Massimino è stata la prestazione più brutta del primo tempo anche perchè è mancato il sostegno del centrocampo con Ladinetti e Deli molto prevedibili e lenti. In attacco Sarao non è stato servito adeguatamente. E così il Messina ha gestito bene le poche offensive rossazzurre per poi proporsi in avanti. Guai a sentirsi troppo forti verrebbe da dire o crogiolarsi nella bambagia di una vittoria roboante contro la piccola Casertana. Il turnover di Tabbiani non ha funzionato anche per il centrocampo che ha sostenuto male la manovra e l'attacco. Un primo tempo con due squadre che si sono affrontate con forze diverse e contrarie.