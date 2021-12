Fallimento Catania, Ferrau’: “Faremo ricorso avverso la sentenza del Tribunale”

La replica del presidente della SIGI dopo la sentenza del Tribunale che ha dichiarato fallito il Catania

Il presidente di SIGI Giovanni Ferraù società controllante del Calcio Catania, club che ieri stato dichiarato fallito dal Tribunale etneo, ha ammesso ai microfoni di Repubblica di non accettare la sentenza: “Prendiamo atto delle motivazioni del tribunale, che non condividiamo. Proporrò di presentare reclamo avverso la sentenza. Rilevo che il fallimento avviene dopo poco più di un anno dalla desistenza da parte della stessa procura dalla prima istanza di fallimento, in un quadro attuale in cui il debito erariale e complessivo del club è stato ridotto nel corso della nostra gestione". In merito alle 600 mila euro da versare nelle casse del Catania per portare avanti l’esercizio provvisorio affidato a tre curatori, Ferraù, ha detto: “Attenderemo con quali fondi potrà essere garantito l’esercizio disposto dal Tribunale”. La SIGI ha 30 giorni per impugnare la sentenza di fallimento, con reclamo alla corte d'Appello.