Felleca illude il Brindisi poi Litteri e Palermo salvano uno scialbo Catania eliminato

Catania eliminato dalla Poule Scudetto nonostante la vittoria

Redazione ITASportPress

Ci voleva una vittoria con tanti gol per consentire al Catania di avere chance di andare avanti nella Poule Scudetto di Serie D. E a Brindisi così non è stato. Un successo per 2-1 in rimonta arrivato nella ripresa per gli etnei dopo il vantaggio di Felleca la risposta di Litteri e poi di Palermo che al 91’ ha gelato i 4 mila dello stadio “Fanuzzi” nella gara valevole per il secondo turno della competizione. Vittoria che mostra almeno l'orgoglio come migliore qualità oggi della squadra rossazzurra.

Primo tempo della squadra etnea deludente. Solo i padroni di casa hanno provato la via del gol senza riuscirci. Il Catania ha mostrato i limiti emersi nelle precedenti due partite con Trapani e Sorrento: poca volontà, poco sacrificio, poca luce e tanto buio. Una squadra che non ha alzato mai il ritmo risultando evanescente in attacco dove è mancata la qualità offensiva. In difesa viste le assenze di Somma e Lorenzini si è ballato parecchio ma almeno all’intervallo i rossazzurri ci sono andati sul punteggio di 0-0. Serviva un altro primo tempo ma non c’è stato. Nella ripresa il canovaccio è stato lo stesso ma stavolta la squadra di casa è riuscita a passare in vantaggio al 70’ con Felleca che ha battuto Bethers poi la risposta dei catanesi è arrivata subito con Litteri che era subentrato a Lodi pochi minuti prima. Nel recupero il raddoppio del Catania con Palermo ancora decisivo. La vittoria non cancella la prova non di certo brillante del Catania che viene eliminato dalla competizione.

REGOLAMENTO PER STABILIRE LE GRADUATORIE:

Il regolamento per il primo posto dice: Nel caso in cui due o tutte e tre le squadre concludessero il proprio triangolare a parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: scontro diretto; della migliore differenza reti nei triangolari; del maggior numero di reti segnate nei triangolari; del maggior numero di reti segnate in trasferta nei triangolari; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D; del sorteggio

Il regolamento per il secondo posto dice: Per stabilire la migliore classificata fra le squadre in graduatoria al secondo posto nei singoli raggruppamenti dei triangolari, si terrà conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri disputati; della migliore differenza reti nei triangolari; del maggior numero di reti segnate nei triangolari; del maggior numero di reti segnate in trasferta nei triangolari; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D; del sorteggio

TABELLINO

Poule Scudetto Serie D 2022/23 - Girone 3 Seconda giornata Stadio “Franco Fanuzzi” - Brindisi

BRINDISI-CATANIA 1-2

Reti: st 24’ Felleca, 30’ Litteri, 46’ Palermo.

Brindisi (4-2-3-1): 1 Vismara; 16 Valenti, 31 Baldan, 6 Rossi, 30 Di Modugno; 18 Ceesay (29’pt 8 Cancelli), 80 Maltese (39’st 13 De Rosa); 20 Opoola, 19 Malaccari (21’st 10 Dammacco), 11 D’Anna; 9 Felleca (31’st 27 Palumbo). A disposizione: 22 Di Fusco; 23 Sirri, 3 Esposito; 70 Mancarella; 77 Stauciuc. Allenatore: Danucci.

Catania (4-3-3): 1 Bethers; 5 Rapisarda, 18 Rizzo (VK), 27 Castellini, 2 Boccia (1’st 21 Pedicone); 23 Palermo, 10 Lodi (K) (23’st 9 Litteri), 24 Vitale; 35 De Respinis (1’st 7 An. Russotto), 99 Sarao, 17 De Luca (15’st 32 Giovinco).

A disposizione: 22 Groaz; 8 Di Grazia, 16 Al. Russotto, 70 Baldassar; 11 Forchignone. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Alessio Marra (Mantova).

Assistenti: Simone Mino (La Spezia) e Nicolò Pasquini (Genova).

Ammoniti: Di Modugno (B); Giovinco (C).

Recupero: pt 2’; st 3’.

Angoli 8-5.