Fidelis Andria-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30

Redazione ITASportPress

Fidelis Andria-Catania si gioca oggi, mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 14:30. Il match sarà valido per la seconda giornata di ritorno del Girone C di Serie C. I padroni di casa arrivano da un momento davvero grigio che non li vede portare a casa un successo da oramai diversi mesi. Ospiti, invece, reduci dalla sconfitta interna contro il Catanzaro nell'ultima sfida.

Fidelis Andria-Catania, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambi i tecnici. I padroni di casa non dovrebbero cambiare assetto dopo l'addio del tecnico Ginestra e potrebbero affidarsi a Saracco tra i pali ma soprattutto al grande ex Di Piazza in attacco. Ospiti di mister Baldini che invece faranno affidamento su Sale in porta, Rosaia in mezzo e il tridente offensivo con Russotto, Moro e Rossini.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Saracco; Riggio, Alcibiade, De Marino; Casoli, Gaeta, Urso, Risolo, Carullo; Bubas, Di Piazza.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Russotto, Moro, Russini.

Dove vedere il match

La sfida tra Fidelis Andria e Catania, in programma mercoledì 2 febbraio, andrà in scena allo "Stadio degli Ulivi" di Andria: fischio d'inizio fissato per le ore 14:30. Il direttore di gara sarà il signor Davide Di Marco di Ciampino.

Fidelis Andria-Catania verrà trasmessa in diretta TV tramite Eleven Sports. In questo caso basterà scaricare l'app sulla propria Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale. Una volta fatto, sarà sufficiente selezionare l'evento e godersi lo spettacolo. Esiste anche un'altra modalità per vedere la partita. Sarà possibile seguire in diretta streaming il match tra Fidelis Andria e Catania sempre su Eleven Sports. In questo caso sarà necessario collegarsi al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare la gara. Un'alternativa valida per vedere la partita di Serie C è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.