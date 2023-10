Il Catania non ha cambiato rotta ma il timoniere resta al suo posto

Come sovente accade quando una squadra proprio non gira, a pagare è sempre l’allenatore. Il Catania finora non ha rispettato le attese. Per una lunga serie di motivi, in realtà non tutti imputabili al tecnico genovese Luca Tabbiani. Ma i numeri sono tristi quanto eloquenti: 11 punti, tre sole vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 8 reti fatte 5 subite. E le ultime prove della squadra non sono state davvero più allegre delle cifre. Un quadro che si è rivelato deludente per la tifoseria, presente in massa (17 mila persone) al Massimino, quanto per la società. Il vicepresidente Vincenzo Grella è l’uomo che ha ideato e costruito gli ultimi due Catania. Egli stesso ha disarcionato Giovanni Ferraro, lo scorso luglio, e scelto Luca Tabbiani. Ma le difficoltà espressive della squadra, emerse in questa prima fase della stagione, non lo hanno indotto al cambio della guida tecnica. Non è un’idea che, peraltro, frulla tra i pensieri di Grella. Ma che ha trovato non poche perplessità tra gli animi di tifosi.