Il Catania si blinda e Tabbiani parte dalla difesa. Chi parte e chi arriva

Il mister vuole un Catania che aggredisca in alto e sottragga spazi e linee di passaggio agli avversari. Al Fiorenzuola Tabbiani ha sempre chiesto la partecipazione dei terzini-mediani e l’avanzamento con combinazioni rapide. La manovra e gli scambi servono per manipolare e spostare le difese avversarie per trovare il varco giusto. E sul lungo termine, chi ha più palla vince. Il calcio di Tabbiani ad alta intensità implica, inevitabilmente, un maggiore logoramento e consumo di energie. Dunque per i centrali della passata stagione stavolta serve uno spot diverso. Il Catania dovrà rompere il guscio della tensione e uscire dalle sbarre delle ossessioni tattiche di Ferraro.

Le trattative Per la difesa c’è interesse per Giuliano Raezza 29enne svincolato ex Reggiana, centrale di qualità. In lista ma molto defilato c'è anche Biagio Meccariello che però sembra vicino al Benevento. Potrebbe essere un buon affare prendere il 28enne Luca Barlocco che lascia l’Entella essendo scaduto il contratto. Per la difesa un altro ritorno potrebbe essere quello di Edoardo Blondett che ha giocato alle pendici dell’Etna nella stagione 2017/2018. La scorsa stagione con l’Audace Cerignola ha giocato 29 partite e la sua presenza è stata determinante per la buona stagione della squadra di Michele Pazienza. Un contatto c’è stato con il Catania si attende la chiusura della trattativa. Altra idea per la difesa è lo svincolato 33enne Matteo Bruscagin che ha chiuso la stagione al Pordenone. Può ricoprire tutti i ruoli difensivi. In maglia neroverde ha giocato 29 gare e segnato due gol. Piace anche all’Avellino l’ex difensore di Vicenza e Milan.