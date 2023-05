L’intervista – Tabbiani si presenta: “I miei modelli e la filosofia. Sul Catania…”

Tra gli allenatori giovani che si sono messi in evidenza in Serie C, c’è anche Luca Tabbiani, ex calciatore di Genoa, Cremonese e Bari, che ha allenato il Fiorenzuola. Dopo il 2º posto del primo anno, nel 2020-2021 vince il proprio girone riportando la squadra emiliana nel professionismo dopo vent’anni. Seguono due quattordicesimi posti in Serie C ma tanti apprezzamenti per il suo lavoro perchè l’impronta si vede nitida in campo. Tra i club interessati c’è anche il Catania visto che la volontà del vicepresidente Vincenzo Grella è quella di garantire una squadra ambiziosa in Serie C. Partendo dallo spirito e dalle idee, dai giovani ma anche dalla consapevolezza del valore della maglia che s’indossa.