Lo Monaco: “Presidente Lega A mi disse che il Catania doveva retrocedere”

Nel campionato di Serie A 2006-2007 il Catania si salva all’ultima giornata vincendo lo scontro-salvezza contro il Chievo. Fu una stagione terribile per il Catania che dopo la morte dell'ispettore Raciti dopo il derby al Massimino contro il Palermo, giocò sempre le gare casalinghe lontano dal capoluogo etneo e senza pubblico. L'ex ad del Catania Pietro Lo Monaco sulla sua pagina social è tornato sulla vicenda con un post dove chiama in causa l'ex presidente della Lega Calcio Antonio Matarrese. "La morte del povero Raciti, quasi un intero anno a giocare in campo neutro e senza tifosi al seguito, una mitica seduta in Consiglio di lega per avere almeno la presenza dei tifosi nell'ultima partita con l'allora presidente della Lega (Matarrese ndr) che mi dice chiaramente di non incazzarmi sempre perche' qualcuno aveva deciso che il Catania "doveva" retrocedere e io che abbandono i locali della lega dicendo che il Catania non sarebbe MAI retrocesso e tanto altro...". I fatti diedero ragione a Lo Monaco visto che il Catania si salvò nello spareggio di Bologna battendo il Chievo 2-0 con i gol di Rossini e Minelli.