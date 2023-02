Locri-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Locri-Catania, le ultime

Il Locri punta sul fattore casa per provare a sorprese la capolista. Dal canto suo, il Catanianon ha alcuna intenzione di fermare la cavalcata che la porterà in Serie C. Ferraro, allenatore degli ospiti, è stato chiaro: "Sarà importante come tutte le altre, noi non guardiamo la classifica perché dobbiamo sempre pensare a vincere, a prescindere. Abbiamo grande rispetto per il Locri e a loro vanno i complimenti perché stanno facendo qualcosa di straordinario; per noi è un campionato eccezionale e andiamo lì con la solita mentalità: portare a casa i tre punti".