Catania a testa bassa ma c’è chi brinda, chi tace mentre Robocop aspetta suo destino

Scelta di non scegliere Grella ha diritto di esprimere le proprie idee, di raccontare ai tifosi ciò che pensa e di stringersi con loro. A un patto, però: che poi vada fino in fondo al percorso che ha tracciato. Bisogna vedere per quanto tempo sarà disposto a difendere il suo allenatore, cercando di compattare l’ambiente attorno a lui, non concedere alibi allo spogliatoio. Provare a rafforzarne la posizione, insomma, salvo esonerarlo se contro l’Avellino non arriverà una sconfitta. Ma finora è davvero incomprensibile la scelta di non scegliere del vicepresidente.

Non solo Tabbiani Attenzione, però: sarebbe sbagliato pensare che le responsabilità dei guai del Catania siano da addebitare solo a Tabbiani. In realtà, a parte Chiricò e Di Carmine, la squadra costruita male da Grella non ha mai entusiasmato. Aver mandato via gente come Russotto, Giovinco e Lodi, che in questa squadra avrebbero giocato spesso visto il rendimento dei titolari di Tabbiani, si è rivelato un errore. Il tecnico ha modificato il modo di fare calcio dei rossazzurri, partendo dal 4-3-3 per poi cambiare contro Taranto e Monterosi ma alcune scelte sono incomprensibili anche quando ha dovuto gestire partite contro avversari modesti come il Monterosi Tuscia, una squadra di giovani ultima in classifica e con una striscia di sconfitte prima di ieri sera da brividi.

Catania forcaiola Per le critiche ricevute finora da stampa, tifosi e addetti ai lavori, il tecnico genovese deve essere mentalmente una specie di Robocop foderato di amianto e forse non basta. Riuscire ad allenare una squadra, forse sua, chi sa se ancora sua, mentre ovunque è l’apoteosi del #TabbianiOut, non è facile. E non è vero che questa piazza è forcaiola come qualche calciatore ha detto dentro lo spogliatoio per le critiche ricevute e ritenute eccessive dopo la vittoria contro il Taranto. A Catania la passione e l’entusiasmo pullula in ogni angolo della città e i giocatori devono sapere che indossare la maglia rossazzurra non è facile. Bisogna avere carattere e personalità. A Robocop Tabbiani resta un’ultima occasione per provare a trasformare i fischi in applausi, altrimenti sarà addio. E senza più ripensamenti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.