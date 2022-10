Mariglianese-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

3 punti in classifica per i padroni di casa della Mariglianese, 15 su 15, invece, quelli ottenuti dal Catania dopo cinque partite. La formazione di Ferraro cerca la sesta vittoria di seguito anche se non sarà facile in trasferta. "Si va in Campania e troveremo una squadra aggressiva e giovane. Noi fisicamente stiamo bene e dobbiamo avere le soluzioni per fare male ai nostri avversari. Bisogna dare il massimo a Marigliano giocando un match con grande intensità come abbiamo fatto fino adesso", sono state infatti le parole del mister rossazzurro nelle ore di vigilia.