Monopoli-Catania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Prima partita in trasferta del Catania di Luca Tabbiani che nel quarto turno del campionato di Serie C Girone C sarà ospite del Monopoli. Rossazzurri senza alcuni titolari infortunati ed è probabile che il tecnico faccia anche ricorso al turnover visto gli impegni ravvicinati. Lunedì al Massimino ci sarà il Foggia. Probabile che giocheranno dal primo minuto Quaini e Silvestri in difesa con Mazzotta e Castellini sulle fasce ma attenzione a Bouah che potrebbe partire anche dal 1' sulla corsia di destra. In mezzo con Rizzo out spazio a Ladinetti con Deli e Zammarini interni poi in attacco conferma per Chiricò a destra, Bocic a sinistra al posto di Marsura e Di Carmine punta. Il modulo non cambierà visto che Tabbiani è avvolto dal suo conservatorismo tattico, dalla nomea di allenatore che cambia raramente i giocatori, figuriamoci il modulo. Il vantaggio del turnover a breve termine, in casi simili, è l'amalgama a presa rapida con i panchinari con il vantaggio del successivo match senza avere il logoramento fisico dei titolari e del mancato "svilimento" morale di chi gioca meno. I biancoverdi affronteranno i siciliani dopo quasi tre anni, con un bilancio tra le mura dello stadio Veneziani che è positivo, Il tecnico Francesco Tomei confermerà probabilmente il 4-2-3-1, con Pasquale Fazio e Riccardo Cargnelutti in difesa e l'attaccante Giuseppe Simone in ballottaggio con Samuele Spalluto per il posto da unica punta.