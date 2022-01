Montella, Catania nel cuore: “Una piazza così merita la massima serie”

L'ex mister anche degli etnei ha commentato la situazione della società

Adesso è in Turchia e sta facendo bene come allenatore dell'Adana Demirspor, club della Super Lig, ma nel suo passato Vincenzo Montella vanta diverse esperienze come mister in Italia. Tra queste anche quella a Catania avendola guidata nella stagione 2011-12 terminando all'undicesimo posto in classifica. Ecco perché non stupiscono le sue parole, decisamente affettuose, rispetto alla situazione societaria del club etneo che per il momento pare essersi salvato dal fallimento vedendosi allungato l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio.