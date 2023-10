Un Catania assai deludente pareggia contro un modestissimo Monterosi Tuscia reduce da sette sconfitte consecutive tra campionato e coppa Italia. Si salvano in pochi stasera.

Bethers 7 Ha salvato il risultato diverse volte prima di capitolare. Sicuramente il migliore in campo.

Curado 5,5 Non sempre impeccabile e nel finale sbaglia anche lui

Lorenzini 5,5 Ha lottato ma anche lui ha traballato in alcune situazioni

Rapisarda 6,5 Bravo sulla destra ma non ha ancora il ritmo (54' Bouah s.v.)

Rizzo 5,5 Non è regista di professione e si vede (54' Ladinetti 5),

Marsura 5 Combina poco in attacco (54' Castellini s.v)

All. Tabbiani 4 Non ha in mano la squadra e fa solo confusione tattica. Sbaglia alcune mosse prima del match e durante