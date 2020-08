Palermo, tre colpi in arrivo. Piace centrocampista ex Catania

Il Palermo è alla continua ricerca di rinforzi e il ds Castagnini si sta dando da fare per mettere a disposizione di mister Boscaglia un organico in grado di puntare alla promozione in Serie B. Nuovi obiettivi di mercato sarebbero il laterale difensivo Alberto Rizzo, classe 1997 che nell’ultima stagione ha giocato nel Cittadella, in Serie B. L’esterno sinistro è svincolato e ha trovato l’accordo col Palermo per un biennale, così come Ivan Marconi, che firmerà nelle prossime ore. Altro calciatore che interessa a Castagnini è l’ex centrocampista del Catania Davide Agazzi l’ultima stagione a Livorno. Nella lista dei desideri della dirigenza rosanero c’è sempre Andrea Mazzitelli, giocatore che il tecnico Boscaglia ha allenato nella scorsa stagione a Chiavari e che sarebbe un vero e proprio lusso per la C.