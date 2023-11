Sarao e Bocic affondano il Brindisi e il Catania torna a sorridere

Nella ripresa il canovaccio non è cambiato. Catania sempre più alla ricerca del gol e Brindisi a sfruttare le ripartenze. Per 20 minuti il match è stato identico alla prima frazione di gioco nonostante Tabbiani abbia mandato in campo Bocic e Mazzotta. Catania che non ha mai avuto fretta di verticalizzare e questo ha permesso alla difesa del Brindisi di disinnescare le punte. Poi si è acceso Chiricò che sulla destra è arrivato quasi sul fondo campo e il preciso cross ha trovato ben appostato Sarao che di testa ha mandato la sfera all'incrocio. Dopo lo svantaggio il Brindisi ha cercato di affacciarsi dalle parte di Bethers ma l'erroraccio del portiere di casa Albertazzi ha chiuso i giochi. Catania sul 2-0 e in controllo del match nei minuti finali. Al Fanuzzi il recupero è finito con la vittoria dei rossazzurri. Il peggio sembra essere passato per Tabbiani.