Schelotto: “Ho giocato a Catania e rispetto alle piazze del nord è altra cosa”

L'argentino Schelotto è rimasto poco a Catania essendo arrivato il 31 gennaio 2011 in prestito dall'Atalanta che ne deteneva l'intero cartellino ma dopo aver chiuso l'esperienza triennale a Cesena. Fa il suo esordio in maglia rossazzurra il 6 febbraio 2011, nella partita persa per 1-0 contro il Bologna. Segna l'unica rete in campionato con la maglia del Catania il 17 aprile 2011, nella partita persa 1-4 contro la Lazio. Chiude la stagione con 14 presenze con la squadra etnea. Schelotto però non dimentica la passione di Catania adesso che è tornato al sud firmando un contratto con il Barletta. "Al sud ero stato solo a Catania, quando avevo una ventina di anni, poi ho giocato maggiormente al nord: piazze calde, sì, ma il sud è un'altra cosa, l'ho visto adesso che sono arrivato a Barletta. Aver visto che praticamente tutta la città era all'aeroporto ad aspettarmi è stata un'emozione immensa, bellissima. Mi mancava quel calore": esordisce così, nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, il neo acquisto del Barletta (formazione di Serie D) Ezequiel Schelotto, tornato in Italia dopo quattro anni dalla sua ultima esperienza nel nostro paese.