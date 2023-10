Scialbo Catania fermato dal Latina: a Mastroianni risponde Chiricò

Il Catania non conquista i tre punti al Massimino come pensava di fare alla vigilia e non dà seguito ai successi contro Casertana e Messina in coppa. Un buon Latina porta via il pareggio giocando una partita accorta e puntando sulle ripartenze. Rossazzurri con una manovra lenta e prevedibile dove tutti hanno giocato sotto la sufficienza e il pubblico ha anche fischiato gli etnei. Al gol di Mastroianni nel primo tempo ha risposto Chiricò nella ripresa ma nel complesso il 32 è stato poco brillante oggi. Tanta confusione e qualche giocata sbagliata poi la perla del gol dell’1-1. Sottotono il centrocampo e poco servito Di Carmine. In difesa Curado incerto. Un pareggio che frena la corsa del Catania che resta lontano dalle posizioni di vertice.

CRONACA Il match si è aperto con il Catania che è partito forte, convinto di risolvere la questione in mezz’ora, ma qualcosa è andato storto, il Latina si è scoperto resistente e la faccenda si è complicata. Un peccato di sottovalutazione, non di presunzione. Il Catania non è stato altezzoso, ha spinto e insistito, ma non l’ha fatto con la solita cattiveria ammirata contro il Crotone e il Foggia nel primo tempo. La squadra di Tabbiani ha dosato se stessa, convinta che non fosse necessario viaggiare a tutta. Sbagliato. Il Latina dopo aver contenuto le prime avvisaglie del Catania è ripartito bene in contropiede. Prima conclusione di Fella respinta in angolo da Bethers nella seconda hanno punito il Catania con Curado che non ha letto bene un cross dalla destra e Mastroianni sulla ribattuta di Bethers ha messo il pallone in fondo al sacco. Prima dell’intervallo gli etnei seppur con difficoltà hanno trovato gli spazi sulla sinistra sfruttando l’asse Mazzotta, Rocca, Marsura per mettere in ambasce la squadra del mister Di Donato. Curado in due occasioni non è stato fortunato in attacco. Ha deluso Chirico mentre Di Carmine è stato poco servito. All’intervallo Latina avanti che ha giocato con personalità senza soffrire oltremodo. Nella ripresa parte meglio il Latina che colpisce un clamoroso palo con Fella. Catania che rincorre gli avversari prima di gettarsi nella loro metà campo. Manovra lenta e prevedibile come nel primo tempo e Latina che non fatica a contenere. Dopo i cambi, Marsura si costruisce una buona azione sulla sinistra e il cross trova ben appostato in area Chiricò che insacca. Dopo il pareggio il Catania spinge e va vicino al gol con Buaoh che colpisce una traversa con un tiro dalla distanza. Pari giusto al triplice fischio dell’arbitro Sacchi e prestazione non da Catania oggi contro il Latina che ha meritato il punto.