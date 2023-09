Serie C Femminile, il Catania passa a Palermo 3-2

Il derby è sempre il derby anche se per quest'anno quello storico siciliano lo giocheranno le ragazze e non gli uomini. Il Catania infatti è una categoria sotto al Palermo e allora la vetrina se la prendono le ragazze di mister Scuto che ottengono una splendida impresa. Il Catania Women, all’esordio nel girone C del campionato di Serie C s’impone per 3-2 in casa del Palermo: rossazzurre in vantaggio quasi per l’intera gara e capaci di andare oltre un errore dal dischetto. La vittoria matura in pieno recupero, con una magistrale punizione di Virginia Basilotta, dopo il pari delle rosanero su rigore ad un minuto dal termine. Nel primo tempo, doppietta della numero 9 Beatrice Vitale, tra le migliori in campo. Rosanero in 10 per quasi tutto il secondo tempo per il rosso a Cancilla. Domenica 17 settembre, primo impegno tra le mura amiche: Catania-Crotone.