Silvestri torna al Catania? L’agente spiega tutto a Itasportpress

Ieri la voce di un possibile ritorno a Catania di Tommaso Silvestri che attualmente gioca a Modena in Serie B. Andrea Pretti agente del difensore 31enne, ai microfoni di Itasportpress.it ha risposto brevemente così in merito a questa indiscrezione di mercato. "Non c'è nulla di reale sul possibile ritorno a Catania di Silvestri. E' molto probabile che alla fine resti a Modena". Queste le parole dell'agente che dunque spegne l'ipotesi di un ritorno a Catania del suo assistito. Silvestri ha indossato la maglia rossazzurra per tre stagioni dal 2018 al 2021 collezionando 85 presenze e tre gol.