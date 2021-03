Turris-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Turris-Catania si gioca oggi, mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 14.00 per la 31^ giornata di Serie C Girone C. 31 punti per i padroni di casa, 43 per gli ospiti che, però, sono reduci dal k.o. contro il Teramo.

Turris-Catania, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. I padroni di casa guidati da Caneo dovrebbero affidarsi a Abagnale; Ferretti, Di Nunzio, Rainone; Da Dalt, Tascone, Romano, D’Ignazio; Giannone, Boiciuc, Persano. Gli ospiti di Raffaele, invece, a Confente; Sales, Claiton, Giosa; Albertini, Welbeck, Rosaia, Dall’Oglio, Pinto; Russotto, Sarao.

QUI tutti i convocati del Catania.

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Ferretti, Di Nunzio, Rainone; Da Dalt, Tascone, Romano, D’Ignazio; Giannone, Boiciuc, Persano.

CATANIA (3-5-2): Confente; Sales, Claiton, Giosa; Albertini, Welbeck, Rosaia, Dall’Oglio, Pinto; Russotto, Sarao.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Turris-Catania si disputerà, come detto, oggi mercoledì 17 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 14.00.

La partita tra le due formazioni sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 254 del satellite). Sarà inoltre possibile seguire Turris-Catania attraverso la piattaforma web Eleven Sports anche su smart tv di ultima generazione, scaricando la relativa applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà preoccuparsi precedentemente di sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata in base alle proprie esigenze.

Tifosi e appassionati che preferissero altre modalità per seguire la sfida odierna, lo potranno fare mediante Eleven Sports grazie a cui avranno la possibilità di vedere Turris-Catania in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In ciascuno dei casi occorrerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.