“Un goal per la solidarietà”, domani al Massimino ci sarà anche il Catania

Catania SSD al fianco di Luca Napoli, organizzatore della manifestazione a scopo benefico “Un goal per la solidarietà”, giunta alla sua quindicesima edizione: all’atteso e popolare evento, in programma mercoledì 3 maggio alle 10.30 al “Massimino”, parteciperà anche una delegazione del nostro club, formata da calciatori e tecnici rossazzurri. Sulle maglie delle squadre impegnate nel triangolare, l’emozionante tributo a Stefania Sberna, Sinisa Mihajlovic e Gianni Di Marzio, indimenticabili protagonisti che rimarranno per sempre nel cuore di Catania.

“Passione, impegno e un pensiero per il prossimo: quelli proposti e rilanciati da Luca Napoli, al quale vanno i nostri complimenti, sono valori fondamentali per il Presidente Pelligra e per la nostra società - ha dichiarato il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella - ed esprimono l’identità di una squadra di calcio che rappresenta una città meravigliosa, Catania, in cui vivono tante persone che hanno voglia di riprendere una posizione di un certo rispetto in ambito nazionale e le qualità giuste per riuscirci”.