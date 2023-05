Un Goal per la Solidarietà, la 15a edizione ha riscosso grande successo

Sport e spettacolo in rete per una buona causa

Mattinata di sport, spettacolo e solidarietà allo stadio “Massimino” di Catania. In scena la quindicesima edizione di “Un Goal per la Solidarietà -Trofeo Esagono beach club", quadrangolare di beneficenza, organizzato da Luca Napoli. Significativa cornice di pubblico nell'impianto di Piazza Spedini con tanti giovanissimi in tribuna A e tribuna B gremite in ogni ordine di posto. Nessuno è voluto mancare all'appuntamento che era saltato negli anni scorsi a causa della pandemia.

La madrina di quest'anno è stata Soleil Sorge che ha incantato tutti con il suo sorriso. Ma a brillare sono state quest'anno le maglie commemorative delle quattro squadre in campo con le immagini dei compianti Sinisa Mihajlovic, Stefania Sberna e Gianni Di Marzio. Tanto pubblico dunque allo stadio Massimino per seguire le partite ma anche per la presenza di una delegazione del Catania. Presenti infatti il patron Ross Pelligra, l'allenatore Giovanni Ferraro e i giocatori Francesco Lodi e Andrea Russotto. Grande entusiasmo in campo e sugli spalti durante le gare per l'esito delle partita, ma il goal più bello della giornata è stato quello della solidarietà visto che anche quest'anno cospicua parte dell'incasso andrà a favore dell'associazione Onlus Regala e dei catanesi indigenti.