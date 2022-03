Vibonese-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30

Vibonese-Catania si giocherà oggi, domenica 13 marzo 2022 alle ore 14:30 e sarà valido per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Momenti differenti per le due squadre con gli ospiti che devono fare i conti con le ormai note vicende societarie che sicuramente non lasciano sereno l'ambiente. Padroni di casa che, invece, devono fare i conti con una classifica difficile ma che vogliono dare seguito al successo sul Taranto.