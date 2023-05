A. Bianchi: “Inter dopo scudetto 2022, nessun altro regalo al Milan e finale col Real”

Le parole di Alessandro Bianchi a Itasportpress a poche ore dall'Euroderby

Redazione ITASportPress

In merito all’imminente Euroderby, Alessandro Bianchi, calciatore nerazzurro tra il 1988 e il 1996 ha detto la sua a Itasportpress.it

Che tipo di partita si aspetta?

“Premesso che all’andata l’Inter è stata completamente perfetta, al ritorno è ancora tutto aperto. Basta un gol nei primi 20’ e tutto può cambiare. Io non mi fido”.

Un po’ come accadde a voi contro il Bayern Monaco in Coppa Uefa nel 1988…

“Proprio per quello lo dico. Io ho un brutto ricordo di quella serata. Ancora oggi non mi riesco a spiegare che cosa sia successo in quei sette minuti… ma, per restare più a tempi recenti, pensiamo per esempio al derby dell’anno scorso, quando l’Inter si è fatta rimontare da Giroud. Ripeto: massima prudenza”.

Percepisce che l’Inter possa sottovalutare il Milan, in virtù del vantaggio di partenza?

“Io non credo che l’Inter sottovaluterà il Milan. Inzaghi è il primo a sapere che non è ancora finita. Devi essere abile a segnare subito e a cercare di metter in difficoltà il tuo avversario psicologicamente. I nerazzurri devono scendere in campo facendo finta di non aver vinto l’andata, tanto per intenderci”.

Ultimamente si assiste a un’Inter molto performante, con tanto di Lukaku goleador. Nutre rimpianti in virtù di come è andata a finire in campionato?

“Secondo me l’Inter deve avere più rimpianti per l’anno scorso, in cui ha letteralmente regalato lo scudetto al Milan. Quest’anno è stato diverso. Il Napoli ha praticamente vinto tutte le partite. Non c’erano chissà quali possibilità. L’anno prossimo però mi aspetto che i nerazzurri se la giochino anche in campionato”.

Chi preferirebbe evitare in finale tra City e Real?

“Sono due squadre fortissime, ma mi viene da dire schiettamente City. Mi sembrano imbattibili”.

Imbattibili anche per l’Inter?

“No, perché in una finale te la puoi giocare sempre. Pensate a quella del 2018. Sembrava si dovesse andare ai rigori, poi Karius combinò quel disastro…”.

Qualora l’Inter non vincesse l’attuale edizione della Champions e non riuscisse a qualificarsi alla prossima, Inzaghi meriterebbe la riconferma?

“In quel caso ci penserei, perché gli obiettivi non sarebbero stati raggiunti. Mettiamola così: la stagione dell’Inter sarebbe positiva se si qualificasse in Champions. Quello deve essere l’obiettivo primario. Tutto il resto è semplicemente qualcosa in più”.