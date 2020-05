A Madrid è sempre derby: polemica social dell’Atletico per un gol di… 4 anni fa

“Ho sbagliato”. Quattro anni dopo la finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid, l’arbitro Mark Clattenburg fa mea culpa e ammette l’errore. Era la finalissima del 2016 quando Sergio Ramos, capitano blancos, segnò una rete in fuorigioco che venne, però, convalidata. A distanza di tanto tempo, quelle che sembrano essere delle scuse, però, non convincono e anzi, fanno impazzare la polemica.

Furia social composta dell’Atletico Madrid

Ai tempi dei social network, evidentemente, bastano tre screenshot e una emoji del dubbio. Così l’Atletico Madrid ha deciso di dire la sua a seguito delle parole del direttore di gare Clattenburg. Nessuna nota ufficiale da parte dei colchoneros che non hanno voluto ribattere ancora alle dichiarazioni rilasciate dal fischietto al Daily Mail: “Erano andati in vantaggio nel primo tempo, aveva segnato Sergio Ramos però era leggermente in fuorigioco. Era una chiamata difficile, ma me ne sono accorto all’intervallo”. Meglio tardi che mai, ma quella rete fu decisiva e portò il Real Madrid a vincere la Champions League nella finale di San Siro.