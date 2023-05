Adriano tifa Inter: “Champions? In caso di finale tutto è possibile”

L'Imperatore, storico ex nerazzurro, ha parlato del cammino dell'Inter in Champions tra la semifinale con il Milan e la possibile finale...

C'è grande attesa per quelle che saranno le semifinali di ritorno di Champions League che decideranno le due formazioni che andranno a giocarsi il titolo di Campione d'Europa 2023. Tra queste potrebbe esserci l' Inter dopo il 2-0 rifilato al Milan all'andata. A parlare dei nerazzurri è stato Adriano , ex attaccante del club, che ha rilasciato il suo pensiero a La Gazzetta dello Sport.

TIFOSO - "Non mi perdo una partita dell'Inter per niente al mondo è un amore che mi porterò sempre dentro. Ho festeggiato la vittoria sul Milan e sono stato colpito non solo dal risultato, ma anche dal modo in cui la mia squadra ha affrontato una gara così importante", ha detto Adriano. Dando uno sguardo alla semifinale di ritorno e non solo: "Ora spero anche nel ritorno e poi in finale nulla è deciso. Credo che l'Inter possa battere chiunque. A Istanbul si andrebbe a testa alta e senza paura, anche se l'avversario sarà fortissimo", il commeto dell'Imperatore.