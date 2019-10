Atalanta, amarezza Toloi: “5 gol duri da digerire per noi difensori…”

Serata difficile per l’Atalanta, sconfitta per 5-1 dal Manchester City nel terzo appuntamento del girone di Champions League. Zero punti nel girone dopo tre sfide ma il desiderio intatto di continuare a provarci.

Intervenuto in zona mista dopo la gara, il difensore della Dea Rafael Toloi ha parlato del match e dello stato d’animo suo e della squadra: “Abbiamo giocato contro un avversario di qualità, ma potevamo fare certamente molto meglio. Per noi è stata una serata amara, soprattutto per noi difensori: subire 5 gol non è bello. Dobbiamo cercare di migliorare e rialzare subito la testa. Cosa ha imparato l’Atalanta? Beh, sicuramente che in Champions League il livello è alto, ci sono tanti giocatori forti: è una competizione totalmente diversa dal campionato”.