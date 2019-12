Atalanta, Gomez: “Qualcosa di incredibile, non ci sono parole per questa emozione unica”

L’Atalanta è agli ottavi di Champions League e il merito è anche del Papu Gomez, capitano, che anche questa sera ha disputato una prova eccezionale nel 3-0 allo Shakhtar in Ucraina. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Qualcosa di incredibile, non ci sono parole per questa emozione unica. Rimarrà nella storia del calcio e di questa società. Penso anche che rimarrà nella memoria di ciascuno che era allo stadio questa sera. Un po’ tutti veniamo dal ‘basso’, nessuno qui è un campione o fuoriclasse, abbiamo raggiunto questo obiettivo attraverso lavoro e sacrifici. È qualcosa di simile all’Atalanta degli anni Novanta, quando la Dea lottava sempre per l’Europa. Difficile stare coi piedi a terra? Da quando siamo arrivati quarti, questo gruppo ha un modo di essere ben preciso”.