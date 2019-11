Atalanta, Ilicic: “Prendiamoci questo bel punto, ma che rammarico quel finale…”

A fine partita, ancora sul terreno di gioco di San Siro, intervistato Josip Ilicic da Sky Sport, uno dei protagonisti della bella serata dell’Atalanta, che ha pareggiato col Manchester City: “Sapevamo sarebbe stata dura, quando erano in dieci potevamo fare di più, ma prendiamoci questo punto contro una squadra molto forte. Lì, nel finale, se facevamo gol su punizione con Malinovskyi sarebbe stata partita chiusa. Dispiace per quel momento, loro hanno saputo tenere il pallone, fare possesso e il tempo è passato. Abbiamo pareggiato col City ed è un bel risultato, ma pensando che in porta avevano un difensore…”.

Sul prosieguo del cammino in Champions: “Prima pensiamo al campionato, quando affronteremo Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk allora cercheremo di vincere, a tutti i costi”.