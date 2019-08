Atalanta, Luca Percassi: “Ci è andata bene, sarà una gioia andare all’Etihad contro il City”

Non solo il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, anche il figlio nonché amministratore delegato Luca Percassi ha commentato l’esito dei sorteggi di Champions League, che ha visto i nerazzurri inserirsi nel girone con City, Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk: “Siamo qui a rappresentare il popolo bergamasco, è un orgoglio per tutti – ha detto ai microfoni dei media presenti direttamente da Montecarlo -. Ci era stato detto che ormai potevamo finire solo nel Girone A, nel B o nel C, e tutti facevamo il segno della croce per finire nel C ed è andata bene. È una competizione a cui non siamo abituati, poteva essere molto pesante il sorteggio, invece…”. E ancora: “Andare all’Etihad sarà una gioia, poi giocano il calcio più bello. Affronteremo, come sempre, tutti i match con lo spirito Atalanta”.