Atalanta, Zapata: “Contro Liverpool un duro colpo. Non ce l’aspettavamo ma…”

Cinque gol subiti, zero gol fatti. Pokerissimo del Liverpool in casa dell’Atalanta in Champions League nella terza gara del girone. La Dea esce dalla sfida contro i Reds con le ossa rotte ma con lo sguardo al futuro, almeno quello di Duvan Zapata. Il bomber colombiano ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra dopo la sconfitta di Coppa.

Atalanta, Zapata: “Non ci aspettavamo questo risultato. Impareremo”

“Sapevamo che il Liverpool era una squadra forte. Per noi è un duro colpo. Non ci aspettavamo questo risultato”, ha ammesso Zapata. “Noi non siamo riusciti ad alzare l’intensità del nostro gioco. Ma va bene. Noi impareremo da questa sfida. Ci servirà per il futuro e per le altre gare. Ad un certo punto abbiamo perso un po’ la situazione. Abbiamo preso troppi gol. Non ce l’aspettavamo. Però impareremo e ci serve anche per il campionato dove ci aspetta un’altra grande partita”.

“Sfortunato anche io? Alisson ha fatto una grande parata. Diciamo che è andata così. Adesso bisogna voltare pagina, ci attende l’Inter e dobbiamo guarda avanti. In Champions ancora non è finita e abbiamo ancora da giocare partite che sono fondamentali”.