Atletico Madrid, bufera su Simeone in Scozia: “Non ha classe”

In Scozia non l'hanno presa bene, ma il riferimento non è all'umiliante punteggio finale, bensì all'atteggiamento di Diego Simeone. Il tecnico dell'Atletico è infatti finito nel mirino della stampa locale in quanto accusato di anti-sportività. In primo luogo non è piaciuto il tentativo di condizionare la decisione dell'arbitro che stava rivedendo al Var il fallo di Maeda, sanzionato in un primo tempo solo con il cartellino giallo.

Poco gradito anche il fatto che il Cholo non abbia stretto la mano al collega Rodgers al termine della partita, dopo che già all'andata l'abituale gesto di fair play tra tecnici era stato compiuto dall'argentino in maniera frettolosa, prima di imprecare contro l'arbitro, facendo aspettare per diversi secondi il collega.

Detto che per Simeone quella di correre negli spogliatoi al fischio finale è un'abitudine anche in campionato, una leggenda del calcio scozzese come Ally McCoist non è andato per il sottile: "Simeone ha dimostrato di non avere classe e di essere scortese - le parole dell'ex attaccante, peraltro bandiera dei Rangers - Non è la prima volta che si comporta così, io non vorrei mai un allenatore del genere nella mia squadra".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.